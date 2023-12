Lutte : la surprenante demande de Zarco à Baye Ndiaye

Après avoir magistralement battu Diène Kaïré, dimanche dernier à l’Arène nationale, Zarco doit affronter Niang Bou Ndaw le 4 avril prochain dans un combat organisé par Al Bourakh productions de Baye Ndiaye. Mais le tombeur du fils de Boy Kaïré ne veut plus de cet adversaire.



Zarco voit plus haut. «Je veux Lac 2, a-t-il clamé dans des propos repris par Record. On peut laisser tomber mon combat contre Niang Bou Ndaw; je peux retourner l’avance. Je peux battre Lac 2, c’est lui que je veux. C’est un peureux.»



Baye Ndiaye appréciera.