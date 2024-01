Lutte (Lamb) : Modou Lô-Boy Niang 2, première grande ‘’messe royale’’ de l’année

C’est un choc à plusieurs enjeux, une affiche aux allures de revanche d’une part et de confirmation d’autre part. Le combat entre Modou Lô (Rock Energie) et Boy Niang 2 (Boy Niang), prévu ce lundi à l’Arène nationale, revêt aussi un cachet particulier. En effet, c’est un derby entre les Parcelles Assainies et Pikine, fiefs des deux lutteurs, qui se disputent le leadership de la lutte avec frappe. Il met également en jeu le titre de Roi des Arènes détenu depuis quelque temps par le chef de file de Rock Energie.



Modou Lô, le chouchou des Parcelles Assainies trône au sommet de l’Arène depuis sa victoire face à Eumeu Sène en 2019. Ce qui fait de lui le lutteur à battre. Mais le Rock avait réussi à garder sa couronne face à Ama Baldé le 5 novembre dernier. Le Roi des Arènes parvenait ainsi à sa 21e victoire contre 3 défaites et un match nul en 25 combats. Face à Boy Niang, ''Xaragne Lô’’, comme l’appellent ses fans, essayera de garder sa dynamique de victoire pour préserver son titre.



Mais il aura fort à faire devant son challenger. Boy Niang 2, revient d’un succès fulgurant face Balla Gaye 2. Même s’il n’a pas le même palmarès (14 victoires, 4 défaites) que son adversaire, le fils de l’ancien champion De Gaulle peut se vanter d’avoir pris le dessus sur celui qui est considéré comme la bête noire de Modou Lô, Balla 2 Gaye. Il voudra sans doute aussi venger ses frangins de Pikine (Ama Baldé, Eumeu, Khadim Diallo) qui ont tous été battus par Modou Lô.



Cette première grande affiche de l’année qui oppose deux lutteurs techniquement réputés promet un beau spectacle.