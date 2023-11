Lutte (Lamb) : Tapha Tine s’en sort in extremis et bat Eumeu Sène

Tapha Tine (écurie Baol) a battu ce dimanche à l’arène nationale Eumeu Sène de l’écurie Ty Shinger. Malgré une blessure à l’œil droit au début du combat, le géant du Baol est sorti vainqueur.





Après une minute de balancement de bras, Eumeu Sène démarre une bagarre qui a failli mettre Ko Tapha Tine. Ce dernier va chez Ardo (le soigneur) à cause d’une blessure après un coup reçu au visage.