Lutte : le message classe de Modou Lô à Boy Niang

Modou Lô a adressé un beau message à Boy Niang qu’il a terrassé lundi dernier à l’Arène nationale. «Ce n’est que du sport, a-t-il relativisé dans des propos rapportés par Les Échos, tenus lors d’une rencontre avec ses fans du Sénégal et de la Gambie. La victoire était la mienne pour ce combat. Lui aussi, était venu pour la victoire, mais Dieu en a décidé autrement. Boy Niang n’a pas démérité.»



Modou Lô a ajouté : «Je l’encourage vraiment. Boy Niang est encore jeune, il doit se relever très vite et poursuivre sa carrière. Il a de l’avenir. Le sport est fait de victoire, nul et défaite. Après, il faut aller se remettre très vite au travail et continuer à se battre. J’ai fait 14 combats avant de tomber pour le 15e. Je peux dire que c’est cette défaite qui a fait de moi un vrai lutteur. C’est comme çà qu’il faut voir les choses.»