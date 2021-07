Lutte : Les conseils de Gris Bordeaux à son frère Gris 2, vainqueur d’Abdou Diouf

Gris 2 est sur les traces de son frère, Gris Bordeaux, "3e Tigre de Fass". Après une fulgurante ascension, il a été freiné dans son élan par une défaite face à Reug Reug. Mais le frangin du chef de file de l’écurie Ndakaru-Fass s’est relancé avec une victoire, dimanche dernier, devant Abdou Diouf.





Un succès qui n’a pas surpris, selon Gris Bordeaux. ‘’On s’y attendait. Ce n’est pas une surprise, si Gris 2 a battu Abdou Diouf. Ce qui serait une surprise, c’est qu’il perde contre Abdou Diouf. Donc, la victoire de Gris 2 n’est pas une surprise. Il sort d’une défaite, raison pour laquelle il a affronté Abdou Diouf. Gris a lutté avec calcul. Ce qui lui a permis de s’imposer. Il faudra qu’il continue à travailler”, indique-t-il à Igfm.





‘’Le plus difficile est à venir. Il ne doit pas baisser les bras. Il doit travailler du lundi au dimanche pour être prêt à tout moment. Il faut de la constance et une préparation aux entraînements, parce que je trouve qu’il a un avantage : sa taille, sa fougue et le fait qu’il soit célibataire. Donc, il doit travailler en permanence. A son âge, je travaillais dans mon coin et je sais qu’il est dans cette dynamique. Nous sommes en train de l’aider à progresser” conseille Gris Bordeaux à son frère.