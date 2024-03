Lutte : les deux grosses affiches visées par Baye Ndiaye pour le 30 juin

Deux affiches XXL le même jour, c’est l’objectif visé par Albourakh productions de Baye Ndiaye. La révélation est du frère du promoteur, Aziz, dans des propos tenus sur Albourakh Events TV et repris par Record.



Les Ndiaye ont adopté ce projet pour compenser l’échec des négociations qu’ils avaient entreprises pour monter Reug Reug-Boy Niang 2. «Il y a un sponsor qui veut le combat entre Boy Niang et Siteu, révèle Aziz Ndiaye. Mais, j’avais dit à Baye de faire un quarté. C’est-à-dire réunir Gris Bordeaux-Ama Baldé et Siteu-Boy Niang 2 dans la même journée, le 30 juin.»



Ce n’est pas tout. Le frère de Baye Ndiaye rapporte avoir aussi suggéré à ce dernier «de faire une autre combinaison entre ces quatre lutteurs, Siteu-Ama Baldé et Boy Niang 2-Gris Bordeaux, pour le 1er janvier 2025».

Aziz Ndiaye rapporte que «si Siteu est d’accord pour croiser Boy Niang 2, le camp de Pikine ne voit aucun inconvénient pour ce duel. Si les lutteurs sont d’accord, ce projet va aboutir. Et à l’heure où nous parlons, seul Siteu n’est pas d’accord».