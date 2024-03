Lutte : Modou Lo remet son titre en jeu contre Siteu

Avis aux amateurs de lutte sénégalaise, le roi des arènes a un nouveau challenger. Son nom : Siteu. Cette affiche inédite, détenue par Jambaar Productions, a été officialisée ce jeudi en présence des managers des deux protagonistes. Ce combat est prévu pour le mois de novembre. Le lutteur de Diamaguene a une occasion en or de remonter en selle après son revers (par décision arbitrale) contre Lac 2 Guiers. Quant à celui des Parcelles Assainies, Modou Lo, il peut prouver une fois de plus sa suprématie dans le cercle ensablé et montrer à la nouvelle génération qui est le roi !