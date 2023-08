Lutte ou MMA ? Reug Reug a fait son choix

Reug Reug a signé sa sixième victoire en sept combats de MMA. Il a infligé au redoutable Bouchecha sa première défaite en carrière, vendredi dernier à Singapour. Cette victoire lui a rapporté un bonus de 30 millions de francs CFA.



Au sortir de ce combat, le Thiaroyois a pris une importante décision à propos de son avenir dans l’arène. Il a prévu d’arrêter la lutte le jour où le total de ses cachets fera 600 millions de francs CFA. Mais déjà, après son combat contre Bombardier, la saison prochaine, Reug Reug a prévu de se mettre en retrait de l’arène. «Il y a trop de bruit dans la lutte et il y a du favoritisme dans l’arène», pointe-t-il dans Lutte TV, reprise par Record.



Pendant ce temps, le MMA lui offre de belles opportunités d’amasser plus d’argent. «Je touche de bons cachets dans l’arène, mais les réalités ne sont pas les mêmes. Les amateurs comprendront si j’arrête la lutte, espère-t-il. Je suis dans l’arène pour gagner ma vie, bien entretenir ma famille, mes proches et mon entourage. Donc si j’arrive à trouver cela dans le MMA, les amateurs comprendront.»