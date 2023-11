Lutte : une bonne nouvelle sur Gaston Mbengue

En juin dernier, sur le plateau de L’œil du Tigre (2STV), Gaston Mbengue avait levé le voile sur ses soucis de santé et annoncé qu’il allait mieux. «J’étais dans le coma et certains ont même annoncé ma mort, avait confié le promoteur par téléphone. À Paris je me suis fait opérer et les médecins n’avaient pas beaucoup d’espoir. Mais je rends grâce à Dieu et je remercie beaucoup ma famille. Lorsque je me suis réveillé du coma j’ai trouvé avec moi mes femmes et mes enfants. Ils ont été très courageux. Le président Macky Sall et son épouse sont même venus me rendre visite chez moi.»



Dans son édition de ce lundi, Sunu Lamb va plus loin. Le journal spécialisé annonce que le patron de Gaston productions devrait assister à Modou Lô-Boy Niang, combat que la structure que dirige son fils, Makane Mbengue, organise le 1er janvier prochain. La source assure que Gaston Mbengue serait impliqué dans l’organisation du «combat royal» et voudrait accueillir lui-même les invités de cet événement, notamment le parrain, le Premier ministre Amadou Ba.