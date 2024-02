Lutte : Zarco, le "Chêne de Grand-Yoff" qui veut atteindre les cimes de l'arène

Vainqueur de Niang Bou Ndaw dimanche dernier, Zarco s'affirme désormais comme un champion incontournable dans la lutte avec frappe.







En effet, lors de ses trois dernières sorties, l’ex-lieutenant du Roi des arènes, Modou Lo, a montré aux observateurs de la lutte sénégalaise qu’il est un redoutable combattant. Comme le bon vin, Zarco s'est bonifié avec l'âge. Conscient de ses qualités techniques et physiques, le lutteur de Grand-Yoff a beaucoup changé.





Très fort mentalement lors des face-à-face d'avant-combat, Zarco impose la même stratégie à ses adversaires dans l'enceinte. Depuis deux ans, il est devenu le bourreau des espoirs en terrassant trois d'entre eux avec beaucoup de maîtrise.





C'est le jeune lutteur Ada Fass qui a d'abord subi la foudre du « Chêne de Grand-Yoff », qui lui a infligé une véritable leçon de lutte. Après le lutteur de l'écurie Fass fauché en plein essor, Zarco a freiné magistralement l'élan du jeune champion Diène Kaïré, pourtant donné favori dans ce combat par plusieurs amateurs de l'arène. Mais c'était sans compter sur l’expérience et la détermination de Zarco qui a ruiné les espoirs du jeune champion de Soumbédioune en trois minutes.





Après avoir battu Mbaye Gouye Gui (27 février 2022), Baye Mandione (15 mai 2022), Ada Fass (15 janvier 2023) et Diène Kaïré (17 décembre 2023), Zarco a enchaîné une cinquième victoire d’affilée dimanche dernier devant Niang Bou Ndaw, faisant de lui un lutteur incontournable dans l’arène.





Désormais mieux préparé et plus professionnel, Zarco semble retrouver une seconde jeunesse et a le vent en poupe, légitimant ainsi son droit de défier les VIP pour atteindre les cimes de l’arène.