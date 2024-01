Macky Sall aux Lions: "Si vous remportez la CAN, vous recevrez…"





Ce mardi, avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire, les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont reçu le drapeau national des mains du Président Macky Sall, au Palais de la République. Le chef de l'Etat en a profité pour faire quelques promesses aux champions d'Afrique en titre.





Après leur sacre en février 2022, les joueurs du Sénégal et le staff d'Aliou Cissé avaient reçu chacun un terrain et une enveloppe de 50 millions de nos francs. S'ils rééditent l'exploit en Côte d'Ivoire, Macky Sall compte faire plus fort qu'en 2022.





"Si vous remportez le trophée, vous recevrez des récompenses que vous ne pouvez pas imaginer", a déclaré Macky Sall lors de son discours devant Aliou Cissé et les joueurs du Sénégal.





Pour des joueurs grassement payés par leur club et dont certains touchent des milliards FCFA en Arabie Saoudite, Macky Sall devra frapper très fort en cas de succès du Sénégal pour que la récompense soit "inimaginable".