MADAME AMÉLIE OUDEA-CASTERA MINISTRE DES SPORTS DE FRANCE VISITE LA SEED ACADEMY DE THIÈS

La Seed Academy de Thiès a eu l’honneur de recevoir, ce mardi 7 novembre 2023, au Cneps, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques de la France. Elle était accompagnée d’une importante délégation composée de Son Excellence Christine Fages, ambassadrice de France à Dakar, Rémy Rioux, directeur général de l’AFD et Claude Leroy, entraîneur de football et consultant, entre autres personnalités. La délégation, accueillie par Kabir Pène, directeur de la Seed Academy, a pu visiter l’académie et partager des moments forts d’échanges et de communications avec les bénéficiaires du Programme Élite de l’Académie, en particulier les filles qui ont découvert, au-delà des fonctions ministérielles de l’hôte de marque, une « grande sportive plusieurs fois championne de Tennis ».





Une opportunité pour la ministre des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques de la France, de magnifier « les différents partenariats liant SEED et l’AFD, pour notamment le renforcement des capacités des Académies et Basket-ball Expérience, en collaboration avec la NBA. Une visite qui a permis à Amélie Oudéa-Castéra de revenir sur « un magnifique projet qui grandit, prend de l’échelle à Thiès, autour du basket, avec Seed Academy qui permet d’arriver à former des supers joueurs et joueuses de basket ». Une pédagogie « très appréciable », à ses yeux, en sorte qu’« il y ait toute une génération de jeunes qui puissent avoir la capacité de mettre le sport, en l’occurrence le basket, au cœur de la jeunesse, au cœur de leur quotidien, pour avoir un monde plus sportif, une jeunesse plus active, saine ». La ministre a insisté sur le soutien de l’Agence française de développement, la connexion internationale, le rayonnement pour le Sénégal, à la faveur de ce projet qu’« on a déjà pu soutenir dans d’autres géographies, à travers des initiatives au Maroc, au Kenya, entre autres ».





La ministre des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques de la France a insisté pour que « la graine germe et qu’on ait, à la fois, des êtres humains super bien construits, épanouis, complets, qui sont en même temps en capacité d’aller au bout de leur rêve, de leur talent, de leurs efforts ». Par rapport aux préparatifs des Jeux olympiques, Amélie Oudéa-Castéra de revenir sur une « alliance » dénommée « Jokko », entre le comité d’organisation « Paris 2024 » avec un certain nombre d’acteurs en France et le comité d’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse à Dakar, en 2026, qui permet de mettre un certain nombre de talents, de personnes, de volontaires, au service de l’organisation des Jeux de Paris 2024, entre autres. C’est, a-t-elle remarqué, « donc toute une série de projets de coopération autour de la question, qui se noue avec différentes fédérations, pour continuer à bien aider le Sénégal, à préparer les athlètes à monter en puissance ». Elle n’a pas manqué d’évoquer « le très beau partenariat entre la France et le Sénégal autour du sport, avec un soutien apporté par la France à la rénovation des infrastructures sportives ».