Mali-Côte d‘Ivoire (1-2): Les Éléphants renversent le Mali et se qualifient en demi-finales

Après avoir placé la barre haute contre le Sénégal, les Éléphants de la Côte d’Ivoire ont réussi un autre exploit en renversant le Mali, ce samedi, au stade de Bouaké. Ils se sont imposés sur la marque de 1-2 dans les dernières minutes de la partie.



Pourtant les hommes d‘Eric Chelle semblaient avoir appris des erreurs qui ont fait perdre le Sénégal face aux Éléphants en huitièmes de finale. Avec un bloc très haut, les Maliens avaient déjoué les stratégies de leurs adversaires. Ces derniers multiplient les erreurs et commettent un penalty qui sera raté par Adama Traoré à la 17e mn.



Le pressing malien sera à l’origine du carton de Kouakou Odilon. à la 43e mn. Ils profitent de la supériorité numérique pour marquer à la 71e mn sur un joli tir enroulé de Néné Dorlgeles.



Les Aigles ont dominé la rencontre, mais ne l’ont pas tué. Après l’ouverture du score, ils pensaient avoir fait le plus difficile. Mais ils seront rejoints au score sur un but de Simon Adingra à la 89e mn. Ce but envoie, ainsi, les deux équipes à la prolongation.



Le Mali sera surpris une nouvelle fois dans le temps additionnel de la fin de cette partie (120’1) sur un but de Oumar Diakité.



La Côte d’Ivoire renverse ainsi le Mali et retrouve la RD Congo en demi-finales.