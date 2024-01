Mali/Tunisie 1-1 : Les Tunisiens se compliquent la tâche

Après avoir remporté son premier match contre l'Afrique du Sud, le Mali avait la possibilité de signer une deuxième victoire contre une équipe tunisienne battue par la Namibie (0-1) lors de la première journée. Cependant, les Aigles du Mali ont laissé filer cette opportunité. Bien que les hommes d'Eric Sekou Chelle aient bien débuté la rencontre en ouvrant le score à la 10e minute grâce à Lassana Sinayoko, dix minutes plus tard, alors qu'ils dominaient nettement leur adversaire, le Mali a concédé l'égalisation avec un but de Hamza Rabia, qui a profité d'une hésitation de la défense malienne pour marquer (20e minute).



En seconde période, malgré une nette domination de l'équipe malienne et de nombreuses occasions de but, le score est resté inchangé (1-1). Grâce à ce point, le Mali (4 points) occupe provisoirement la première place du groupe E, devant la Namibie qui affrontera l'Afrique du Sud demain.