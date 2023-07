[Oeil du technicien] Malick Daho, ex-international ivoirien : ‘’Ce que les Lionnes doivent éviter face aux Ougandaises’’

Pour sa première sortie dans la poule C de l’afrobasket féminin Kigali 2023, le Sénégal croise ce samedi, l’Ouganda. Un match qui promet de rudes duels. Même si les Lionnes sont classées favorites, elles doivent prendre au sérieux les Gazelles, selon l’ancien international ivoirien de basket, Malick Daho.





‘’Le Sénégal est le favori de la compétition du fait de la préparation et du fait qu’il est resté longtemps sans gagner la coupe. La dernière fois, le Sénégal a terminé quatrième et je pense que Moustapha Gaye et les filles qui sont restés ont envie de franchir un cap’’, analyse le consultant de Canal Plus.