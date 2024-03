Mame Mbaye Niang aux acteurs du sport sénégalais : « Le peu de temps que je vais passer sera d’aider… »

Recevant les acteurs du sport sénégalais mardi dernier, le nouveau chef du département, Mame Mbaye Niang, leur a promis un financement d’un milliard de francs CFA. Une enveloppe destinée aux « petites fédérations ». Un engagement pris devant le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS).



Repris par le journal spécialisé Stade, le successeur de Lat Diop a indiqué que « toute personne qui vient à l’ambition de marquer son passage. Nous, on veut participer pour aider les plus faibles. »



L’entrant privilégie d’abord « les petites fédérations » car dit-il : «Je ne suis pas venu pour aider les plus forts. Qui sont 7 fois champions d’Afrique dans différentes catégories. Mais, le peu de temps qu’on aura à passer ensemble, sera d’aider les plus faibles. C’est ce qu’on a fait dans le Tourisme. Il y a des petits hôtels qui avec seulement 20 millions peuvent se développer et créer une économie dans le secteur. »



Il poursuit : « Après la lecture de vos documents, c’est ce que j’ai constaté. Le football est le sport roi. Ça embarque tout le monde. Ça nécessite aussi des ressources. C’est l’engagement de ces ressources qui justifie quand même ces résultats. Mais, cela ne veut pas dire qu’on va laisser les petites fédérations. A défaut d’obtenir des résultats immédiatement, les mettre au moins sur la rampe pour que d’ici 10 voire 15 ans, qu’elles puissent gagner. Donc moi, le peu de temps que je vais passer, je serai avec elles, et le CNOSS. »



Ensuite, renchérit-il, « notre deuxième objectif, c’est de finaliser quelque chose rapidement pour les Jeux olympiques (JO). On se donnera les moyens politiques d’imposer ça pour que le financement et la participation de tout le monde puissent être sécurisés. »