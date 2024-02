Mamelodi Sundowns ou l’éblouissant coucher du soleil de l'Afrique du Sud

Mamelodi Sundowns ou l’éblouissant coucher du soleil de l

L’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), nous enseigne que les vainqueurs de cette compétition ne sont pas toujours les équipes qui alignent les stars évoluant dans les prestigieux clubs européens. Entre 2006 et 2010, l’Egypte de Mohamed Aboutrika a régné en maître sur le football africain remportant successivement trois CAN.





L’ossature de cette formation était composée des joueurs du mythique Al Ahly du Caire.





Les Bafana Bafana portés par les Mamelodi Sundows





Ce modèle fait florès dans la partie méridionale du continent. En Afrique du Sud, grâce aux gros moyens financiers de Patrice Motsepe (président de la Confédération africaine de football), le club des Mamelodi Sundowns se révèle un peu plus au continent.





Récent vainqueur de l’African Football League, l’écurie de Pretoria fournit à l’équipe nationale, l’essentiel de ses joueurs. Huit des onze titulaires des Bafana Bafana sont issus des Mamelodi Sundowns.





Il s’agit du gardien Ronwen William, des défenseurs Khuliso Mudau, Grant Gomolemo Kekana, Mothobi Mvla et Aubrey Modiba ; du milieu de terrain Teboho Mokoena et des attaquants Thapelo Morena et Evidence Magkopa.





Avec cette escouade des Mamelodi Sundows, les Bafana Bafana se sont hissés en demi-finale de la compétition. Un niveau qu’ils n’ont plus jamais atteint depuis 1998.





Une couronne pour Motsepe





On ignore si cette équipe est armée pour remporter la CAN comme l’Egypte entre 2006 et 2010. Mais il y a une seule certitude : les Mamelodie Sundowns, sont capables de fournir aux Bafana Bafana, une équipe compétitive susceptible de décrocher le graal continental.