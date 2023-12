Man City et Tottenham se neutralisent

Dans le choc de la 14e journée de Premier League, Manchester City a partagé les points avec Tottenham (3-3) ce dimanche. Surpris sur la première contre-attaque londonienne et un but de Son (6e), les Citizens ont profité d'un but contre son camp du capitaine des Spurs (9e) pour égaliser rapidement. Derrière, le club mancunien a pris deux fois l'avantage grâce à Foden (31e) et Grealish (81e), mais Tottenham a répondu à chaque fois grâce à Lo Celso (69e) et Kulusevski (90e).