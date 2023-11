Manchester City : ça craint pour la blessure de Kevin de Bruyne…

Durement touché aux ischios-jambiers lors du premier match de Premier League face à Burnley le 11 août dernier, Kevin de Bruyne vient de donner des nouvelles de sa blessure. Et celles-ci ne sont pas très rassurantes.





En effet, voici les propos relayés par le Mundo Deportivo du maître à jouer des Skyblues concernant son indisponibilité : « Je suis blessé depuis trois mois et nous faisons tout ce qu’il faut, tout se passe comme prévu, mais ils ne m’ont pas donné de date pour mon retour, pour quand je pourrai rejouer au football. Ils veulent que tout aille bien quand je reviendrai. C’est une blessure due à une surcharge de matchs et à cause des risques que j’ai pris avec d’autres blessures ».