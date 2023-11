Manchester City : Haaland vers un transfert à un milliard ?

Rafaela Pimenta, l'agente d'Erling Haaland, pense que son joueur pourrait couter jusqu'à un milliard d'euros au cours de sa carrière.





Pour 60 millions d'euros, Manchester City a certainement réussi le coup du siècle. L'été dernier, les Citizens profitaient d'une clause présente dans le contrat d'Erling Haaland avec le Borussia Dortmund pour s'attacher ses services pour "seulement" 60 millions d'euros. Un coup en or réussi par les Anglais alors que sa valeur marchande s'était déjà envolée. Par le passé, le BVB avait de son côté dépensé 20 millions d'euros pour l'arracher aux griffes du RB Salzbourg, qui l'avait de son côté acheté huit millions d'euros à Molde. Au total, il a déjà fait dépenser 88 millions d'euros aux différents clubs d'Europe.