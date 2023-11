Manchester City : l’après-midi historique de Jérémy Doku

Déjà épatant après avoir mis Jack Grealish sur le banc, Jérémy Doku a réalisé un match exceptionnel contre Bournemouth (6-1). Le Belge a été directement impliqué sur cinq des six buts de Manchester City.



S’il avait bien éclos sous les couleurs du Stade Rennais, Jérémy Doku (21 ans) avait pourtant été critiqué pour sa finition et ses choix dans le dernier geste. Alors qu’il avait été auteur de deux passes décisives et six buts inscrits la saison dernière avec Rennes, l’ailier de 21 ans vient tout juste de surpasser ses statistiques en un seul match avec Manchester City. Déjà auteur de deux buts et deux passes décisives en onze matches, toutes compétitions confondues, le Belge (17 sélections, 2 buts) a été impliqué dans 5 des 6 buts inscrits par Manchester City ce samedi, qui a étrillé Bournemouth à l’Etihad Stadium (6-1).



Un record de précocité



Impliqué dans l’ouverture du score des Cityzens à la suite d’un magnifique relai avec Rodri, l’ex-Rennais a lancé le match avec un premier but. «Les premières minutes ont été difficiles, mais il y avait beaucoup d’espaces et c’est une équipe qui attendait les contres. Je cherchais les duels. Sur le premier but, on s’est compris avec Rodri, les gens pensaient que j’allais frapper, mais Rodri est un joueur intelligent, cette situation a débloqué le match et nous avons pu enchaîner ensuite», a-t-il commenté, sur Canal +.





Par la suite, il a tout simplement délivré quatre passes décisives à ses partenaires : deux pour Bernardo Silva, une pour Phil Foden et une autre pour Manuel Akanji. Le tout, pour 55 ballons touchés et 95% de passes réussies. Avec ce but et ses 4 assists à l’âge de 21 ans, Jérémy Doku est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League à être impliqué dans cinq buts lors d’un même match, ainsi que le plus jeune à délivrer quatre passes décisives. La suite d’un début de saison pleinement réussi pour lui, qui fait partie des meilleurs dribbleurs d’Europe.