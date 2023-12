MANCHESTER CITY - TOTTENHAM : LE TACLE APPUYÉ DE GUARDIOLA À L'ARBITRE

Après la polémique en fin de match lors de Manchester City – Tottenham, Pep Guardiola s’en est pris au quatrième arbitre.







Très grosse polémique d’arbitrage en Premier League lors de la rencontre entre Manchester City et Tottenham (3-3). Après la rencontre, Pep Guardiola s’en est pris au quatrième arbitre Antony Taylor lorsque l’on lui a demandé s’il avait reçu une explication sur cette décision étrange : « Non, le capitaine du commandant Anthony Taylor sait tout dans cette affaire et ne m’a rien dit. »





Il ne comprend pas la décision