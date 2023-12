Manchester United, le Bayern Munich et l’Atlético recalent la Super League

Ce jeudi matin, la cour de justice de l’Union européenne a décidé de donner raison à la Super League concernant ses soucis juridiques face à l’UEFA et la FIFA. Pour rappel, les deux instances du football menaçaient les clubs et joueurs de sanctions s’ils rejoignaient cette compétition. Mais cette décision ne veut pas dire que la Super League va finalement voir le jour. Surtout que malgré les informations qui fusent sur les 60 clubs participants, la réalité est différente.