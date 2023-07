Mané, Koulibaly, Jackson… : le Top 10 des plus gros transferts des Lions

Nicolas Jackson, qui vient de rejoindre Chelsea en provenance de Villarreal, est monté sur le podium des plus gros transferts de footballeurs sénégalais de l’histoire. L’ancien attaquant du Casa Sports a signé pour 24,2 milliards de francs CFA chez les Blues.



Devant lui, il y a Sadio Mané, numéro 1, et Kalidou Koulibaly. Ces derniers sont en tête pour leurs transferts, respectivement, de Southampton à Liverpool (26,8 milliards) et de Naples à Chelsea (25 milliards).



Stades a établi (ci-dessous) le classement des dix transferts les plus lucratifs chez les Lions.