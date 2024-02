Marseille : Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye vivement critiqués par la presse française

Ce dimanche, l'Olympique de Marseille a subi une défaite sur la pelouse de Brest. Pourtant, l'OM était en supériorité numérique depuis la 60e minute avant d'encaisser un but face à 10 brestois. Une défaite amère qui a provoqué plusieurs critiques de la part de la presse française. Parmi ces joueurs les plus critiqués, figurent les Sénégalais Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye. Sur Foot Mercato, Le Phocéen, Maxifoot ou encore 90min, les deux "Lions" ont reçu une note moyenne de 3. Voici ce qui a été écrit à leur sujet.





Foot Mercato





- Sarr (2) : avec la confiance de Gennaro Gattuso, l’ancien joueur du FC Metz débutait sur le côté droit de l’attaque marseillaise. Invisible au cours de la première demi-heure de jeu, il se signalait une première fois d’un bon centre en direction de Mbemba (36e). Un bilan cependant bien trop maigre pour l’ailier phocéen. Une nouvelle fois alerté par Clauss au retour des vestiaires, il était contré par la défense brestoise. Et puis c’est tout. Remplacé par Aubameyang (61e). L’ancien joueur du Barça n’a pas forcément été très inspiré malgré deux tentatives.

- Ndiaye (4) : une nouvelle fois présent dans le couloir gauche de l’attaque phocéenne, le Sénégalais a rapidement fait preuve d’une belle activité aux abords de la surface brestoise. Tout proche d’obtenir un penalty sur une intervention limite de Lees-Melou (16e), le numéro 29 de l’OM s’est montré disponible et combattif. Souvent à l’origine des mouvements olympiens, il a cependant pêché techniquement. Coupable d’un gros déchet, son implication reste à souligner. Insuffisant toutefois pour permettre à l’OM de sortir la tête de l’eau.

Le Phocéen