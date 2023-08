Marseille : Ismaila Sarr marque, Iliman Ndiaye pleure

L'Olympique de Marseille et Ismaila Sarr ont décroché leur deuxième victoire de la saison en battant le Stade Brestois (2-0). Aligné sur le côté droit de l'attaque marseillaise, Ismaila Sarr s'est illustré en marquant le 2ème but des Phocéens. C'est son premier but en Ligue 1 sous les couleurs de Marseille. Un autre international sénégalais, Iliman Ndiaye, s'est également distingué au cours de cette rencontre, mais d'une manière différente. En effet, le jeune attaquant de 23 ans, remplacé à la 65ème minute par Vitinha, a été submergé par l'émotion et fondu en larmes. Le joueur, arrivé en début de saison dans son club de cœur, est visiblement frustré par sa prestation moyenne face à l'équipe du Stade Brestois. Une image touchante pour Iliman Ndiaye, qui a néanmoins montré sa détermination à réussir à Marseille.