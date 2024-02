Marseille : Jean-Louis Gasset insiste pour le retour de Pape Gueye









Mis à l'écart depuis qu'il a pris la décision de ne pas prolonger son contrat avec l'Olympique de Marseille, Pape Gueye va revenir dans l'effectif du club phocéen. En effet, le nouvel entraîneur, Jean-Louis Gasset, a insisté auprès des dirigeants pour que le milieu de terrain international sénégalais réintègre l'effectif marseillais.





"Pape Gueye est un joueur que j'apprécie, il sera dans le groupe demain (dimanche). On me demande de remplir une mission, j'ai besoin de tous les atouts disponibles", a déclaré l'ancien entraîneur de la Côte d'Ivoire. Les dirigeants de Marseille n'ont toujours pas digéré que Pape Gueye, qu'ils disent avoir aidé pendant sa suspension, n'ait pas accepté l'offre de prolonger son contrat avec le club.





"Je tiens à dire une chose. Le club a proposé deux fois une prolongation. Il s'est très bien entraîné avec nous. Je dois défendre l'intérêt du club qui est plus important que l'intérêt individuel. La non-réponse, ce n'est pas respecter le club. On souhaite qu'il puisse trouver une porte de sortie avant jeudi. C'est une question de respect pour le club. On a soutenu le joueur, on lui a permis de s'entraîner pendant sa suspension, on a couvert les frais d'avocat et on a même payé une indemnité à Watford", avait déclaré le président de l'OM, Pablo Longoria, fin janvier. Son retour serait bien pour Marseille, mais aussi pour Pape Gueye qui a besoin de jouer pour garder la belle forme qu'il a montré pendant la Can.