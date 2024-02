Marseille : Pape Guèye écarté par le club !





Pablo Longoria (Président de l'Olympique de Marseille) l'avait laissé entendre, il y a quelques jours, il est finalement passé à l'acte. De retour d'une blessure contractée lors de la CAN-2023 avec le Sénégal, Pape Guèye a été officiellement écarté de l'équipe première. Il ne fait pas partie des joueurs convoqués pour le match de ce vendredi soir entre l’OM et Metz.





"Pour Pape Guèye, le club a proposé deux fois une prolongation de contrat. Il s'est très bien entraîné avec nous depuis l'été. Il avait un bon niveau d'engagement à l'entraînement. L'intérêt du club est plus important que l'intérêt du joueur. La non réponse ne respecte pas le club. On veut trouver une porte de sortie avant jeudi (1er février, date du dernier jour du mercato)", déclarait Longoria.





Pape Guèye n'a finalement rejoint aucun club et n'a toujours pas prolongé son contrat avec l'OM. Ce qui a provoqué l'ire des dirigeants marseillais, qui ont décidé de l'écarter. Ce vendredi soir, alors qu'il est apte, le milieu sénégalais a été écarté de l'équipe qui jouera face à Metz.





Le contrat de Pape Guèye va expirer le 30 juin prochain. A cette date, il sera libre de s'engager dans le club de son choix. Fenerbahce, Galatasaray, Séville ou encore Burnley ont été annoncés intéressés par l'international sénégalais.





Pape Guèye, qui revenait d'une suspension de la FIFA de 4 mois, va devoir rester hors des terrains durant des prochaines semaines, en attendant qu'une solution soit trouvée.