Match amical : Sénégal / Cameroun, choc des félins au stade Bollaert

L'équipe du Sénégal affronte ce lundi celle du Cameroun au stade Bollaert de Lens lors d'un match amical de prestige. À quatre mois de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), cette rencontre revêt une importance capitale pour les deux équipes. En effet, ce match amical est un avant-goût de leur futur affrontement à la Can. Ce match permet de facto, les deux équipes de se jauger avant la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire.





Ce choc entre les Lions de la Teranga et les Lions Indomptables du Cameroun a des enjeux multiples pour les deux sélections. Tout d'abord, les champions d'Afrique en titre cherchent à se rassurer avant de défendre leur titre en terre ivoirienne. Après leur défaite le mois dernier face à l'Algérie(0-1) au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, les partenaires de Sadio Mané ne peuvent pas se permettre une autre contre-performance qui pourrait sérieusement entamer leur confiance, à seulement 89 jours du grand tournoi du football africain.