Match Bénin – Rwanda : Gernot Rohr parle de la serviette "ensorcelée" des Amavubi

En mars dernier, le Bénin affrontait le Rwanda dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2024. Après l’ouverture du score des Amavubi à la 13ème minute de jeu, les Guépards ont pris le contrôle de la rencontre. Malgré une domination écrasante et une flopée d’occasions de but, les poulains de Gernot Rohr, ne parvenaient pas à égaliser.





« Le ballon ne voulait tout simplement pas en entrer dans le but »





Le but est enfin intervenu, mais avant, un fait pour le moins anecdotique s’est produit. C’est ce que raconte l’entraîneur béninois dans une récente interview accordée au site officiel du Bayern Munich. « Tout récemment, lors de mon premier match avec le Bénin contre le Rwanda, le ballon ne voulait tout simplement pas entrer dans le but. Soudain, un supporter a couru sur le terrain, a attrapé la serviette blanche du gardien de but (rwandais) et a disparu avec. Mon assistant m’a expliqué que la serviette nous avait jeté un sort. En effet, cinq minutes plus tard, on marquait le but égalisateur (rires) » a déclaré le coach franco-allemand.





Il met cela au rayon de ses étranges expériences africaines. Inutile de rappeler que Rohr entraîne sur le continent depuis très longtemps. Avant de prendre en main la sélection béninoise, il avait coaché l’équipe des Super Eagles du Nigéria.