Match Bénin – Sénégal : Kalidou Koulibaly caresse les Guépards dans le sens du poil

Le Sénégal affronte le Bénin le samedi 17 juin prochain au stade Général Mathieu Kérékou (GMK) de Cotonou. Ce match comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la Can 2024 est pratiquement sans enjeu pour les visiteurs.





« On a une première place au classement FIFA Afrique à reprendre »





Cependant, ils aspirent à la victoire, surtout pour reconquérir leur place de meilleure nation africaine au classement FIFA. « On a une première place au classement FIFA Afrique à prendre, à reprendre surtout parce qu’on sait que le Maroc est devant nous, maintenant. Ça nous ramène des défis, des challenges. C’est pour ça qu'on joue au foot. Pour avoir des challenges. On va tout faire pour gagner ce match et remonter au classement FIFA » a déclaré le capitaine de l’équipe sénégalaise Kalidou Koulibaly, en conférence de presse lundi dernier.





Il ne s’attend tout de même pas à un match facile contre l’adversaire. Pour le défenseur de Chelsea, le « Bénin est une équipe très dangereuse ».





« On sait qu’ils ont de bons joueurs, un grand entraîneur »





« Le Bénin, c’est un match important pour nous, c’est une équipe très dangereuse. On l’a vu lors du dernier match au Sénégal. On a réussi à gagner ce match mais c’était quand même compliqué. On sait qu’ils ont de bons joueurs. Un grand entraîneur. On ne va pas les prendre à la légère. On sait que eux ils ont le dos au mur. Ils doivent absolument gagner » a déclaré Kalidou Koulibaly.