Match contre le Rwanda : l’attitude de la Fédération Sénégalaise de Football est-elle condamnable ?

En septembre prochain, on connaîtra le tableau final des équipes qualifiées pour la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023. Inutile de rappeler que le Sénégal a déjà validé son ticket pour ce tournoi. Le match qu’il doit disputer contre le Rwanda le 09 septembre 2023 est considéré comme une formalité.







La Fédération sénégalaise a d’ailleurs proposé au Rwanda de jouer la rencontre à Dakar, mais Kigali a refusé.





La CAF donne raison au Rwanda





Bien qu’ils soient déjà éliminés, les Amavubi tiennent à jouer le match sur leurs propres installations puisque la manche aller s’est déroulée à Dakar. La Fédération sénégalaise de football, saisit la Caf dans la foulée, pour faire valoir ses arguments. Ils tiennent à deux choses : l’élimination consommée du Rwanda pour la CAN et la rencontre amicale programmée entre le Sénégal et l’Algérie trois jours après la confrontation avec les Amavubi.





La CAF rend une décision favorable au Rwanda. Visiblement vexée, la Fédération Sénégalaise de Football sort hier mardi un communiqué qui annonce le déplacement des Lions au Rwanda, sans le sélectionneur Aliou Cissé.





Voyage sans Aliou Cissé





« La Fédération sénégalaise de football informe le public qu’après échanges avec les autorités de la CAF et dans un souci de dépassement, son équipe nationale se déplacera finalement au Stade Huye au Rwanda pour jouer la sixième journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023. L’équipe nationale, qui sera dirigée par les coaches Pape Bouna Thiaw et Malick Daf, quittera Dakar le 06 septembre 2023 pour affronter l’Equipe du Rwanda le 09 septembre 2023 » indique le communiqué.





En clair, Aliou Cissé, le sélectionneur national ne fera pas le déplacement. Selon RFI, la majorité de l’Equipe A pourrait également rester à Dakar pour préparer le match amical contre l’Algérie.