Match de préparation : l'Algérie affiche une grande forme

Quatre jours après avoir étrillé le Togo (3-0), l'Algérie a disputé ce mardi son dernier match de préparation contre le Burundi avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire. Les Fennecs se sont largement imposés (4-0). C'est Baghdad Bounedjah qui a ouvert le score dès la première minute de jeu. L'Algérie, qui a aligné une équipe résolument tournée vers l'offensif, a rapidement doublé la mise grâce à son attaquant vedette, Ryad Mahrez (39ème minute). En seconde période, Islam Slimani a marqué le troisième but avant qu'Amoura ne clôture le festival offensif des Verts en inscrivant le quatrième but (90+4). Avec sept buts marqués en deux matchs de preparation, les hommes de Djamel Belmadi affichent une grande forme au moment de débarquer en Côte d'Ivoire. Pour rappel, l'Algérie est logée dans le groupe D en compagnie de l'Angola, du Burkina Faso et de la Mauritanie.