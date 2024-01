Match de préparation : l'Algérie domine le Togo

À neuf jours de son affrontement contre l'Angola pour la CAN 2023, l'Algérie affiche une confiance indéniable. En effet, lors d'un match amical, les Fennecs ont nettement battu le Togo. Le défenseur du Borussia Dortmund, Rami Bensebaini, s'est particulièrement distingué en inscrivant un doublé aux 20e et 70e minutes. Le deuxième but des hommes de Belmadi a été marqué par Islam Slimani à la 55e minute. Le 9 janvier, l'Algérie disputera un autre match amical contre le Burundi avant d'entamer la CAN contre l'Angola.