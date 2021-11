Match Sénégal-Congo: En colère, le 12ème Gaïndé boude et quitte le stade

Présent dans les gradins du stade Lat Dior de Thiès, ce dimanche, le 12ème Gaindé était venu apporter son soutien aux Lions pour le dernier match des éliminatoires. Mais Issa Laye et ses amis n’ont pas assisté à toute la rencontre.







Quelques minutes avant le coup de sifflet final, ils ont arrêté de supporter et ont quitté le stade. Selon certains membres du 12ème Gaindé, qui se sont confiés à Seneweb, c’est l’attitude de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) à leur égard qui est à l’origine de leur mécontentement.





? ?D'habitude, on nous installe à la tribune découverte, mais aujourd’hui c’est le Aller Cassa qui était là-bas. A l’entrée du stade on a retenu près de 15 de nos membres et enfin, ils ont coupé l’électricité qui nous permettait de faire l’animation parce que, disent-ils, on faisait trop de bruit’’, dénonce un membre du 12ème Gaindé.