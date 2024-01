Match Sénégal-Gambie: Les "Senefs" d'Aliou Cissé ont fait la différence

Le suspense était au rendez-vous au vu de la tournure des matchs de ce samedi lors desquels de grands ont été inquiétés voire dominés par des "petits". Mais les Lions de la Téranga, champions en titre, ont réussi leur entrée en matière dans cette 34e Coupe d'Afrique des Nations (Can) en s'imposant, ce lundi, face aux scorpions de la Gambie (3-0). Mais dans cette rencontre, les Sénégalais évoluant en ligue 1 française ont fait la différence.







En effet, le premier but est marqué par le Marseillais Pape Alassane Guèye avant que le jeune crack du Fc Metz Lamine Camara ne double la mise. L'ancien de Génération Foot a ensuite inscrit le troisième but de la rencontre sur une belle passe d’Iliman Ndiaye, un autre Marseillais. Pour son premier match de Can, Camara s'est donc bien illustré avec un doublé lui permettant d'être sacré homme du match.