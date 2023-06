Matchs des Lions contre le Bénin et le Brésil : Pape Matar Sarr et Ballo Touré forfaits

En regroupement pour ses deux prochains matchs contre le Bénin, samedi, en éliminatoires de la Can, et le Brésil en amical, l’équipe nationale du Sénégal a enregistré deux forfaits. Il s’agit de Pape Matar Sarr et Fodé Ballo Touré.





D’après un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF), les deux joueurs se sont blessés aux entraînements, hier. ‘’Fodé Ballo Touré et Pape Matar Sarr, actuellement en regroupement avec la sélection nationale A à Dakar, se sont blessés en séance d'entrainement. Ils sont forfaits pour les deux matchs à venir’’, annonce la FSF.