Mauricio Pochettino : « Nicolas Jackson possède peut devenir l'un des plus grands attaquants. »

La troisième tentative a été la bonne. Chelsea s'est imposé ce vendredi lors de la 3e journée de Premier League face au promu Luton Town sur le score de 3 buts à 0. Les Blues enregistrent ainsi leur première victoire de la saison dans cette compétition grâce à un doublé de Sterling et un but marqué par Nicolas Jackson. C'est une première pour le Sénégalais, qui lance (enfin) sa saison après des prestations encourageantes lors des matchs de préparation et des deux premières journées de championnat.





Les performances de l’attaquant sénégalais ne laissent pas son entraîneur Mauricio Pochettino indifférent. Celui-ci n'a pas tari d'éloges à son sujet lors de la conférence de presse d’après match.





« Nicolas Jackson possède un potentiel énorme pour devenir l'un des plus grands attaquants. Il n'est pas facile de trouver des joueurs comme lui », a vanté le tacticien argentin, ajoutant : « Son éthique de travail est incroyable. Il a le potentiel pour devenir un grand attaquant. Il a besoin de temps et d'espace pour se développer, et ses qualités sont fantastiques ».