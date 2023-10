MBAPPÉ ÉCLIPSE MESSI ET CRISTIANO RONALDO, SEUL NEYMAR LUI RÉSISTE !





En sélection, avec ses 42 buts avec les Bleus, Kylian Mbappé est bien plus précoce que Lionel Messi (Argentine) et Cristiano Ronaldo (Portugal).







Vendredi dernier, Kylian Mbappé a encore fait la différence avec les Bleus et a permis à la France de s’imposer contre les Pays-Bas (2-1). Si son doublé a permis de valider le ticket de l’Équipe de France pour l’Euro 2024, le Bondynois est un peu plus rentré dans la légende en dépassant Michel Platini au tableau des buteurs avec les Bleus. Kylian Mbappé a désormais inscrit 42 buts avec l’Équipe de France.







La précocité folle de Mbappé