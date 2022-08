Mbappé envisage une plainte contre…

Des propos du journaliste Daniel Riolo relayés puis supprimés du compte Twitter de RMC Sport provoquent l'ire du clan Mbappé. « On étudie une plainte pour diffamation », assure la mère du champion du monde.



Le compte de RMC Sport a repris mardi soir sur Twitter ce qu'a dit Riolo à l'antenne mardi, avant de supprimer ce post. Mais l'extrait est réapparu sur le compte d'un suiveur du PSGqui en avait fait une capture. Riolo y évoquait des rumeurs autour du comportement de Mbappé.



Dans une réponse au compte qui a récupéré le message, la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, assure mercredi, toujours sur Twitter, que son clan « étudie une plainte pour diffamation ».



Le joueur lui-même veut des poursuites



Jointe par L'Équipe, elle précise que c'est Kylian Mbappé lui-même qui souhaite cette action en justice pour faire taire les rumeurs.



La menace de plainte vise à la fois « ces personnes » (la radio et son journaliste), mais aussi l'auteur de la capture et son« informateur zlataneur (qui n'est autre (que) l'ancien copain de Kylian) », dont Fayza Lamari donne le nom. « C'est vrai (que) Kylian et son entourage l'ont mis de côté... mais lui, il sait pourquoi ».



Selon nos informations, ce proche du champion du monde a été écarté de l'entourage du joueur l'année dernière. Sous plusieurs identités, il aurait distillé des informations sur sa vie privée sur les réseaux sociaux. « Vous commencez à aller trop loin », écrit encore la mère de Mbappé en s'adressant à l'auteur de la capture, EsamB2Back, et donc à cet ex-membre de l'entourage de son fils.