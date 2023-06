Mbappé persiste, l'incroyable rebond de Garcia, Paris discute avec B. Silva... : Voici le Top 8 des gros dossiers mercato du jour

Mbappé réaffirme son envie de rester au PSG, un gros flou dans le dossier Gallardo à l'OM, l'incroyable rebond de Garcia à Naples, Paris discute déjà avec Bernardo Silva, Marseille veut recruter Saïss... Voici le Top 8 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer.





Mbappé se voit rester au PSG cet été. Le mercato estival désormais ouvert en France, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière.





1. Mbappé réaffirme son envie de rester au PSG





Présent en conférence de presse jeudi soir, à la veille du match de l'équipe de France contre Gibraltar, Kylian Mbappé n'a pas échappé aux questions sur son avenir. L'attaquant français a réaffirmé son souhait de rester au Paris Saint-Germain cet été. «Est-ce que je vais quitter le PSG ? J'ai déjà répondu. J'ai dit que mon objectif était de rester au PSG. C'est ma seule option pour le moment. Je suis prêt à revenir à la reprise» , a froidement répondu le capitaine des Bleus. En précisant «pour le moment» , le Parisien laisse tout de même la porte ouverte à un potentiel départ à un an du terme de son contrat…





2. Gros flou pour Gallardo à l'OM…





Marcelo Gallardo n'est pas encore l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Alors que Le Phocéen, site de référence dans l'actualité de l'OM, annonçait un accord entre le club et l'entraîneur argentin ce vendredi, RMC a ensuite affirmé le contraire. D'après la radio, le 3e de la dernière saison de Ligue 1 dément tout accord avec le technicien, libre depuis son départ de River Plate. Une information finalement confirmée par Le Phocéen, qui affirme que Gallardo était bien attendu ce vendredi soir à Marseille et se demande s'il n'a pas fait volte-face au cours des dernières heures. Simple contretemps pour régler les derniers détails de l'arrivée d'El Muneco ou rebondissement dans ce dossier ? Affaire à suivre...





3. L'incroyable rebond de Garcia à Naples !





Le nouvel entraîneur de Naples se nomme Rudi Garcia ! Libre depuis son renvoi d'Al Nassr, en avril dernier, le coach français a été officiellement intronisé à la tête du champion d'Italie. «J'ai le plaisir de vous annoncer qu'après l'avoir rencontré ces 10 derniers jours, M. Rudi Garcia sera le nouvel entraîneur du Napoli. Bienvenue et bonne chance à lui !» , a indiqué le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, sur Twitter. Le manager passé par l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais s'offre un rebond de choix après avoir dirigé l'AS Rome entre 2013 et 2016. C'est en revanche un gros coup dur pour Christophe Galtier, bientôt débarqué par le Paris Saint-Germain et longtemps pressenti pour récupérer le poste.





4. Le PSG discute (déjà) avec Bernardo Silva





Ce n'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain a fait de Bernardo Silva l'une de ses pistes prioritaires pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. Mais, pour le moment, le club de la capitale n'a pas encore trouvé de terrain d'entente avec Manchester City malgré des échanges de joueurs proposés par les deux parties. En attendant, le PSG a déjà entamé des discussions avec le clan du milieu offensif portugais pour lui présenter son projet et évoquer les conditions personnelles d'un futur contrat, affirme le journaliste Fabrizio Romano. Malgré ces premiers contacts, tout reste à faire pour le champion de France qui doit convaincre le joueur et s'entendre avec Manchester City, qui réclame au moins 70 millions d'euros pour céder l'ancien Monégasque.





5. L'OM veut recruter Saïss





Selon les informations de RMC, l'Olympique de Marseille veut recruter l'international marocain Romain Saïss. La radio évoque des contacts avancés avec l'ancien Angevin, qui ne possède plus qu'un an de contrat à Besiktas et souhaite rejoindre la cité phocéenne. Les discussions entre l'OM et le joueur portent sur un bail de deux ans, ou trois avec une année en option. Les dirigeants marseillais discutent aussi avec la formation turque. Cette dernière ne s'opposera pas à un départ du Lion de l'Atlas et réclame autour de 4 millions d'euros. Un prix que les Olympiens peuvent négocier.





6. Rennes confirme son intérêt pour Le Fée et Blas





Cet été, Rennes regarde en Ligue 1 pour renforcer son effectif. Comme évoqué ces derniers jours, le club breton songe au milieu de Lorient, Enzo Le Fée, et au milieu offensif de Nantes, Ludovic Blas. Deux pistes confirmées par le président rennais Olivier Cloarec. «Blas et Le Fée sont des joueurs que l'on suit depuis longtemps et qui conviendraient parfaitement à l'équipe. Mais pour l'instant, il n'y a rien de fait. (...) Ils font partie de la liste, oui» , a indiqué le dirigeant à France Bleu Armorique. Si Le Fée est séduit par le projet rennais, Lorient demande 25 millions d'euros aux Rouge et Noir pour céder son joueur.





7. La Juve change encore de plan pour Milik





Il ne s'agit pas d'un secret, la Juventus Turin souhaite conserver l'attaquant de l'Olympique de Marseille Arkadiusz Milik la saison prochaine. Mais si l'hypothèse d'un nouveau prêt du Polonais dans le Piémont a émergé ces derniers jours, le spécialiste italien du mercato Gianluca Di Marzio assure que les Bianconeri vont finalement réaliser un effort financier en levant directement l'option d'achat, estimée à 7 millions d'euros, du natif de Tychy cet été. Un changement de plan et une entrée d'argent qui soulagera les finances phocéennes et apportera des liquidités pour recruter cet été.





8. Le Sporting prévient le PSG pour Ugarte





Alors que l'officialisation de son transfert se fait attendre, le milieu de terrain du Sporting Portugal Manuel Ugarte a vendu la mèche jeudi concernant son arrivée au Paris Saint-Germain. Mais son président Frederico Varandas a réalisé une étonnante sortie ce vendredi. «Ce n'est pas un joueur du PSG, c'est un joueur du Sporting. (…) Deux clubs ont payé la valeur de la clause libératoire (60 M€, ndlr). Ils lui ont fait des propositions, il a d'abord opté pour l'une d'entre elles, puis il a changé d'avis pour une autre. Nous, nous avons indiqué les conditions qui, selon nous, doivent être assumées par le club acheteur. Ce n'est pas encore écrit noir sur blanc avec le PSG, il y a un autre club prêt à payer. (…) Le PSG connaît les conditions» , a déclaré le dirigeant, confirmant tout de même que l'Uruguayen «a préféré le PSG» . Visiblement, Paris a encore quelques détails à régler avec le Sporting…