Mbappé "mérite le Ballon d'or", estime Nasser Al-Khelaïfi





Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a estimé auprès de l'AFP et plusieurs médias que l'attaquant français du PSG Kylian Mbappé "mérite le Ballon d'Or", ajoutant que "les problèmes que nous avons eus restent dans la famille".





"Les problèmes que nous avons eus restent dans la famille et Kylian fait partie de la famille", a expliqué le président du PSG après l'été mouvementé entre le club et Mbappé.





Ecarté pour avoir refusé de prolonger son contrat, qui se termine en 2024, le champion du monde 2018 a manqué presque toute la préparation avec le nouvel entraîneur parisien, Luis Enrique.





Pour l'heure, le joueur n'a toujours pas prolongé.





"Je suis fier de ce qu'il fait - et de ce que fait toute l'équipe. Nous avons le meilleur joueur du monde et pour moi, il mérite le Ballon d'Or", a ajouté Al-Khelaïfi alors que la star française a marqué huit buts en cinq matches cette saison.





Par ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi a répondu à la star argentine Lionel Messi, partie en fin de saison pour l'Inter Miami et très critique depuis envers le PSG, notamment déçue de ne pas y avoir été "reconnue" en tant que champion du monde. Un titre gagné aux dépens de la France en finale du Mondial au Qatar en décembre 2022.





"On parle beaucoup à l'extérieur, je ne sais pas ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas dit. Comme tout le monde l'a vu – nous avons même publié une vidéo – nous avons célébré Messi à l'entraînement et nous l'avons également célébré en privé", a déclaré le président du PSG.





"Mais avec respect: nous sommes un club français. C'était bien sûr sensible de faire la fête au stade. Nous devons respecter le pays qu'il a vaincu – ses coéquipiers de l'équipe de France, et nos supporters aussi. Mais il était et reste un joueur incroyable, nous étions fiers de l'avoir ici", a-t-il poursuivi.