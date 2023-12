Mbappé, Salah, Neymar, Messi, Ronaldo…Michael Emenalo de la Saudi Pro League dit tout!

Le directeur du football de la Saudi Pro League, Michael Emenalo, s’est confié sur tous les dossiers chauds du championnat d’Arabie Saoudite. Mbappe, Salah, Sancho, De Gea, Ronaldo, Newcastle tous les projets en cours.



Michael Emenalo a été interviewé par SkySports et n’a pas botté de questions en touche. Il s’est exprimé clairement sur un certains nombres de sujets. Pour Mohamed Salah, le directeur du football de la Saudi Pro League dit : « Nous respectons Liverpool, et l’initiative d’un mouvement ne viendra pas de nous. Il doit y avoir un intérêt partagé de la part de toutes les parties. » La porte est ouvert donc pour Salah, mais c’est à lui de faire le premier pas.



Le nom de Kylian Mbappé avait lui aussi été lié au championnat Saoudien. En effet le français était en fin de contrat et aurait pu partir gratuitement avant de signer resigner au PSG. Emenalo dit à ce sujet « C’est une conversation ouverte, mais nous ne savons pas ce qu’il veut faire. Notre position est très claire : chacun de ces joueurs sait où nous en sommes ».





Pas de plans secrets pour Newcastle



Les Magpies appartiennent depuis 2021 à un consortium comprenant le Fonds Souverain d’Arabie Saoudite (PIF). Celui ci contrôle désormais 80% des parts du club. La question était donc légitime de savoir si des accords pourraient être conclus pour des ventes au rabais. Ou pour des prêts facilités en janvier à Newcastle. Emenalo réfute de tels accords secrets disant qu’il écoutera les demandes. Mais que : « Ces joueurs coûteraient très cher et peut-être qu’ils ne voudraient pas aller à Newcastle. Les gens négligent l’indépendance et la prise de décision des joueurs eux-mêmes. »





Ronaldo au top et Messi le bienvenue



Au sujet de Messi, Michael Emenalo lui ouvre aussi la porte : « Ce que nous savons avec certitude, c’est que si Messi est toujours disposé et ambitieux à performer et s’il est prêt à le faire en Arabie Saoudite, je pense que nous pourrons lui trouver un club pour exprimer ses compétences. S’il veut venir ici, nous lui trouverons un club ».



Mais il ne manque pas d’encenser Ronaldo en disant : « C’est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, il a une mentalité de classe mondiale pour s’aligner sur des talents de classe mondiale… Il a été une merveilleuse recrue pour la ligue ».





La blessure de Neymar



Neymar a représenté également un gros achat pour la ligue Saoudienne. Mais il s’est rompu le ligament croisé antérieur dans un match avec le brésil. Emenalo regrette l’absence du brésilien.Mais il ajoute que tout le monde est derrière lui et l’accompagnera jusqu’à son retour : « Nous sommes en contact, nous recevons des retours réguliers. Nous savons qu’il est déterminé à revenir et il se sent personnellement redevable envers le Royaume et la ligue. Il veut revenir et montrer de quoi il est capable. »





La ligue Saoudienne n’est pas un dépotoir



Interrogé également sur la possible venue de joueurs indésirables ou en échec dans leur clubs, le directeur de la ligue Saoudienne rappelle qu’il reste à l’écoute de tout. Mais que ses équipes ne sont pas des refuges pour se débarrasser à un prix d’or de joueurs que l’on ne veut plus : « Nous ne pouvons pas discuter de joueurs spécifiques par rapport aux clubs propriétaires. Mais nous ne voulons pas non plus être considérés comme un dépotoir pour les joueurs qui n’ont pas travaillé dans d’autres clubs. » Des joueurs comme Jadon Sancho ne pourront donc pas être vendus sans une vraie motivation et attitude positive du joueur. En d’autres termes, ne nous prenez pas pour des pigeons.