Meeting international d'athlétisme de Saint-Louis : 128 athlètes de 17 pays attendus

La première édition du Meeting international d'athlétisme de Saint-Louis se déroulera le 20 avril au stade Mawade Wade. Lors de la conférence de presse tenue ce jeudi à Saint-Louis, Cheikh Tidiane Camara, président de la Ligue d’athlétisme de Saint-Louis et directeur du meeting, a annoncé que pas moins de 130 athlètes, représentant 17 nationalités différentes, participeront à cet événement sportif.



Cheikh Tidiane Camara ambitionne de faire de cet événement non seulement une compétition de haut niveau, mais aussi une célébration des valeurs culturelles et du riche patrimoine de la ville tricentenaire, à travers des spectacles dédiés.



Outre l'aspect compétitif, cet événement offre aux athlètes qui participeront à ce meeting l'opportunité de réaliser des performances exceptionnelles, cherchant ainsi à atteindre les minimas nécessaires pour se qualifier aux prochains Championnats d'Afrique d'athlétismes et aux JO Paris-2024.



Parlant des moyens nécessaires pour une parfaite organisation de la première édition, il a indiqué que le budget alloué à cet événement sportif s'élève à environ 10 millions de francs CFA.



L’ancien athlète Manirou Dembélé, coorganisateur et initiateur du projet, a sollicité le soutien des sponsors lors de la conférence de presse. Il a également souligné que le choix de Saint-Louis comme lieu pour abriter cet événement sportif a été justifié par le fait que la capitale du Nord est une grande ville de sport. « La ville a déjà fait ses preuves dans le domaine de l'athlétisme et que le meeting est désormais labellisé et inscrit dans l'agenda de World Athletic ».



El Hadj Malick Diop, le directeur technique régional de l'athlétisme de Saint-Louis, a exprimé sa gratitude envers le promoteur Manirou Dembélé pour avoir choisi Saint-Louis, la deuxième région en matière de performances, de licenciés et de clubs dans la discipline.



En ce qui concerne la compétition elle-même, 128 athlètes de renom sont attendus, parmi lesquels figurent de jeunes talents sénégalais tels que Saly Sarr, Marie Madeleine Ndiaye et Yaye Khoury Diagne, entre autres. Les épreuves comprendront le 100 m, le 400 m, le 1 500 m, le 110 m et le 400 m haies, ainsi que des concours de saut en longueur, de saut en hauteur, de javelot et de lancer de poids, avec certaines épreuves délocalisées à l'université Gaston Berger.