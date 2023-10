MEHDI BENATIA, PRIORITÉ DE L'OM POUR LE POSTE DE DIRECTEUR SPORTIF

La direction de l'OM est en pleine réorganisation et Javier Ribalta, bras droit de Pablo Longoria, est sur le départ. Mehdi Benatia, formé à Marseille, est la priorité du président olympien pour le poste de directeur sportif.





Un ancien minot formé à Marseille pour apaiser les tensions? Alors que la crise entre la direction de l'OM et les supporters n'est pas encore totalement réglée, une réorganisation est en cours dans les hautes sphères olympiennes. Une réunion en visio a d'ailleurs eu lieu entre le président Pablo Longoria, le propriétaire Frank McCourt et son bras droit Barry Cohen, patron du conseil à surveillance. Tous les détails de la réorganisation de l'état-major marseillais n'ont pas encore filtré mais le directeur du football Javier Ribalta semble sur le départ. Un nom est en pole pour devenir directeur sportif : Mehdi Benatia.





Une short-list établie par Longoria





Formé à l'OM même s'il n'y aura jamais eu sa chance en tant que joueur, l'ancien défenseur est en tête d'une short-list établie par Pablo Longoria pour le poste. Les deux hommes se connaissent bien pour avoir passé plusieurs années en commun à la Juventus (2016-2019). L'ex international marocain a pour lui plusieurs atouts : très identifié dans le monde du football, il possède un gros carnet d'adresses et parle plusieurs langues.





Celui qui a croisé Gennaro Gattuso sur les terrains de Serie A garde aussi une bonne image à Marseille. Et dans un contexte tendu entre la direction et les supporters, voir un ancien joueur formé à l'OM être nommé directeur sportif pourrait être intéressant dans l'optique d'apaiser le climat ambiant. Il connaît aussi plusieurs joueurs de l'effectif actuel, notamment les internationaux marocains Azzedine Ounahi et Amine Harit.