Mémorial Papa Yade : le Jaraaf donne les raisons de sa non participation à la finale

La finale du mémorial Papa Yade qui devait opposer le Guédiawaye FC et Jaraaf n'aura finalement pas lieu ce samedi.



Dans une note, le club de la Médina a évoqué les raisons de sa non participation à la finale



La cellule de communication informe que cette décision découle de la programmation tardive à 22h de cette finale .De plus, des matchs Navétanes étaient prévus au stade Alassane Djigo.