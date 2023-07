Mercato : Abdou Diallo dévoile sa destination préférée

Renvoyé à Paris par le RB Leipzig, qui n’a pas souhaité lever l’option d’achat accolée à son prêt à l’issue d’une saison mitigée, Abdou Diallo (27 ans) profite de ses derniers jours de vacances. Lundi prochain, il sera temps de retrouver le Paris Saint-Germain, où il lui reste encore un an de contrat.



Mais pour combien de temps ? Le défenseur sénégalais aurait pu avoir une carte à jouer cette saison avec le départ de Sergio Ramos, mais le club a recruté son ancien coéquipier en sélection espoirs, Lucas Hernandez. Un profil hybride comme lui, capable d’évoluer dans l’axe et sur le côté gauche de la défense.



Ouvert à toutes les propositions, Diallo se prépare à tout, promet qu’il a tout anticipé. Y compris sa possible intégration à un second groupe d’entraînement comprenant les joueurs dont le PSG aimerait se séparer ?



"Je ne me pose pas la question, assure-t-il au Parisien. J’aurai des discussions avec le club, et on verra ce qui se passera. En tant que joueur de foot, on sait que cela peut se produire. Je ne suis pas là pour dire si c’est bien ou mal. L’an dernier, je n’ai pas été incorporé à ce groupe parce qu’il n’y avait pas lieu de le faire. J’aurais pu rester au PSG, mais j’ai toujours voulu rester pour le meilleur, pas pour le pire."



Arrivé au PSG en provenance du Borussia Dortmund, le joueur formé à Monaco le reconnaît: "Il est possible que je parte. Ce sont des discussions qu’on aura rapidement. Une fois la décision prise, il faudra agir en conséquence."



En cas de départ, la priorité du joueur est de "se maintenir au très haut niveau", mais une expérience en Arabie Saoudite pourrait le séduire: "Je connais déjà pas mal de monde en Arabie, je serais comme un poisson dans l’eau si je devais y aller. Je reste ouvert. Au-delà du football, c’est un choix de vie qui peut m’intéresser."