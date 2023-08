Mercato: Chelsea double encore Liverpool

Le très dépensier club anglais de Chelsea a poursuivi son intense mercato estival en annonçant vendredi l'arrivée du milieu défensif Romeo Lavia (19 ans) contre près de 68 millions d'euros, selon la presse anglaise, versés à Southampton.







Le Belge formé à Anderlecht, brièvement passé par Manchester City, n'a disputé qu'une saison complète au plus haut niveau, la dernière, soit 34 matches avec Southampton.





"Il a démontré sa qualité en Premier League la saison passée à Southampton, montrant de la maturité malgré son jeune âge", ont assuré dans un communiqué Laurence Stewart et Paul Winstanley, co-directeurs sportifs de Chelsea, où il a signé "un contrat de sept ans".





La relégation des Saints, où Lavia était sous contrat jusqu'en 2027, a attisé la convoitise de Chelsea et de Liverpool principalement. Les Blues l'ont finalement emporté, quelques jours après une bataille similaire gagnée face aux Reds pour Moises Caicedo.





L'offre "substantielle", selon l'expression de Southampton, se chiffre à 53 millions de livres et 5 millions supplémentaires en bonus, soit près de 68 millions d'euros, selon la presse anglaise.





Le club de l'ouest londonien a mis le paquet cet été pour rajeunir et renforcer son effectif, retombé en fin de saison dernière à une douzième place très éloignée des moyens financiers de Todd Boehly, son propriétaire américain.





En comptant les seuls Christopher Nkunku (blessé en préparation), Axel Disasi, Moises Caicedo et Lavia, Chelsea a déboursé cet été une somme proche de 300 millions d'euros, selon les estimations de presse.





Les Blues ont en revanche échoué à faire venir l'international Espoir français Michael Olis. L'ailier droit a prolongé jeudi pour quatre saisons supplémentaires à Crystal Palace.





Todd Boehly et le fonds d'investissement Clearlake, successeurs du milliardaire russe Roman Abramovitch à la tête de Chelsea, ont investi plus de 600 millions d'euros sur le marché des transferts l'été dernier et cet hiver, sans réussite sur le plan sportif.