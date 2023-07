MERCATO: COURTISÉ PAR LE PSG, KANE SERAIT TOUT PROCHE DE REJOINDRE LE BAYERN

Après le Danois Rasmus Höjlund, en route pour Manchester United, une autre piste offensive pourrait échapper au PSG. Selon la presse anglaise, le Bayern Munich se rapproche d'un accord avec Tottenham pour le transfert d'Harry Kane.







Il y avait eu Owen Hargreaves et Omar Richards. Il y aura peut-être bientôt Harry Kane. A en croire les dernières informations de la presse britannique, le capitaine des Three Lions (30 ans) est a priori bien parti pour devenir le troisième joueur anglais à porter les couleurs du Bayern Munich.





Selon le Daily Mail, l’optimisme continue de grimper dans les rangs bavarois. Si le président de Tottenham, Daniel Levy, a annulé le rendez-vous convenu vendredi avec ses homologues munichois, qui devrait finalement avoir lieu la semaine prochaine, un accord serait proche d’être trouvé.





Kane aurait choisi le Bayern





Le champion d’Allemagne serait prêt à lâcher 75 millions de livres (environ 87 millions d’euros), une somme conséquente pour un élément à qui il ne reste plus qu’une année de contrat, et pourrait même monter plus haut pour se rapprocher des 90 millions de livres (105 millions d’euros) espérés par les Spurs pour leur meilleur joueur.

Courtisé également par le PSG, Kane serait déterminé à rejoindre le Bayern, convaincu qu’il s’agit du club idéal pour décrocher ce qui manque à sa carrière : des trophées. Il n'aurait aucune envie de prolonger à Tottenham et souhaitement rapidement régler la question de son avenir.