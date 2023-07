Mercato: Gérard Piqué lance une pique aux stars qui ont rejoint l'Arabie saoudite

L’ancien défenseur central du FC Barcelone Gerard Piqué ne voit pas d’un bon œil l’essor du football saoudien qui attire actuellement de nombreuses stars comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Roberto Firmino, ou encore Kalidou Koulibaly. Ces derniers ont cédé aux sirènes de formations du Golfe en 2023. Ce que n’apprécie pas l’ancien joueur de Manchester United.